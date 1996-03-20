Действует без изменений

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15.03.1996 № 157-II ГД

О юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР