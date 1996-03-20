О юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР
|010.070.020.010.000
|Общие вопросы
|010.080.010.010.000
|Референдум Российской Федерации
|010.090.000.000.000
|Президент Российской Федерации
|010.100.030.000.000
|Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
|010.100.030.040.000
|Комитеты
|010.160.020.000.000
|Статус члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
|020.010.020.000.000
|Правительство Российской Федерации
|060.020.180.040.000
|Руководящие работники
|200.010.010.000.000
|Основные принципы взаимоотношений государств
|200.010.020.080.000
|Государства, входящие в СНГ
|200.010.020.080.010
|Общие вопросы
|200.010.020.080.040
|Белоруссия (Республика Белоруссия)
|200.010.020.080.090
|Российская Федерация
|200.010.050.000.000
|Межпарламентское сотрудничество
|200.070.020.010.000
|Общие вопросы
|200.070.020.020.140
|По вопросам экономического сотрудничества
|200.070.020.020.400
|По вопросам военного сотрудничества
|200.070.020.020.410
|По другим вопросам
|200.090.050.010.000
|Общие вопросы
|200.090.050.020.120
|Межпарламентская ассамблея
|200.100.030.000.000
|Сотрудничество в отдельных областях международных экономических отношений
|200.180.050.000.000
|Пребывание вооруженных сил на территории иностранных государств. Военные базы
|200.180.060.000.000
|Торговля оружием и военной техникой